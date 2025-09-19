KurseKategorien
MFI

41.01 USD 1.47 (3.46%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MFI hat sich für heute um -3.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.99 bis zu einem Hoch von 44.75 gehandelt.

Tagesspanne
39.99 44.75
Jahresspanne
0.52 60.73
Vorheriger Schlusskurs
42.48
Eröffnung
40.30
Bid
41.01
Ask
41.31
Tief
39.99
Hoch
44.75
Volumen
75
Tagesänderung
-3.46%
Monatsänderung
5.37%
6-Monatsänderung
6409.52%
Jahresänderung
5157.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K