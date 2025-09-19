クォートセクション
MFI

41.01 USD 1.47 (3.46%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MFIの今日の為替レートは、-3.46%変化しました。日中、通貨は1あたり39.99の安値と44.75の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
39.99 44.75
1年のレンジ
0.52 60.73
以前の終値
42.48
始値
40.30
買値
41.01
買値
41.31
安値
39.99
高値
44.75
出来高
75
1日の変化
-3.46%
1ヶ月の変化
5.37%
6ヶ月の変化
6409.52%
1年の変化
5157.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K