MDAIW: Spectral AI Inc - Warrants

0.8100 USD 0.0600 (8.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDAIW fiyatı bugün 8.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.7235 ve Yüksek fiyatı olarak 0.8598 aralığında işlem gördü.

Spectral AI Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.7235 0.8598
Yıllık aralık
0.0902 1.0000
Önceki kapanış
0.7500
Açılış
0.8000
Satış
0.8100
Alış
0.8130
Düşük
0.7235
Yüksek
0.8598
Hacim
57
Günlük değişim
8.00%
Aylık değişim
35.25%
6 aylık değişim
211.54%
Yıllık değişim
523.08%
21 Eylül, Pazar