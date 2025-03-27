Валюты / MDAIW
MDAIW: Spectral AI Inc - Warrants
0.5500 USD 0.0316 (6.10%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDAIW за сегодня изменился на 6.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5000, а максимальная — 0.5500.
Следите за динамикой Spectral AI Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.5000 0.5500
Годовой диапазон
0.0902 1.0000
- Предыдущее закрытие
- 0.5184
- Open
- 0.5000
- Bid
- 0.5500
- Ask
- 0.5530
- Low
- 0.5000
- High
- 0.5500
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 6.10%
- Месячное изменение
- -8.16%
- 6-месячное изменение
- 111.54%
- Годовое изменение
- 323.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.