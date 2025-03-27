KurseKategorien
MDAIW: Spectral AI Inc - Warrants

0.8598 USD 0.1098 (14.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDAIW hat sich für heute um 14.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7679 bis zu einem Hoch von 0.8598 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spectral AI Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.7679 0.8598
Jahresspanne
0.0902 1.0000
Vorheriger Schlusskurs
0.7500
Eröffnung
0.8000
Bid
0.8598
Ask
0.8628
Tief
0.7679
Hoch
0.8598
Volumen
36
Tagesänderung
14.64%
Monatsänderung
43.56%
6-Monatsänderung
230.69%
Jahresänderung
561.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K