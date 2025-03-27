Währungen / MDAIW
MDAIW: Spectral AI Inc - Warrants
0.8598 USD 0.1098 (14.64%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDAIW hat sich für heute um 14.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7679 bis zu einem Hoch von 0.8598 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spectral AI Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.7679 0.8598
Jahresspanne
0.0902 1.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7500
- Eröffnung
- 0.8000
- Bid
- 0.8598
- Ask
- 0.8628
- Tief
- 0.7679
- Hoch
- 0.8598
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- 14.64%
- Monatsänderung
- 43.56%
- 6-Monatsänderung
- 230.69%
- Jahresänderung
- 561.38%
