Valute / MDAIW
MDAIW: Spectral AI Inc - Warrants
0.8100 USD 0.0600 (8.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDAIW ha avuto una variazione del 8.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7235 e ad un massimo di 0.8598.
Segui le dinamiche di Spectral AI Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.7235 0.8598
Intervallo Annuale
0.0902 1.0000
- Chiusura Precedente
- 0.7500
- Apertura
- 0.8000
- Bid
- 0.8100
- Ask
- 0.8130
- Minimo
- 0.7235
- Massimo
- 0.8598
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 8.00%
- Variazione Mensile
- 35.25%
- Variazione Semestrale
- 211.54%
- Variazione Annuale
- 523.08%
21 settembre, domenica