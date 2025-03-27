QuotazioniSezioni
Valute / MDAIW
Tornare a Azioni

MDAIW: Spectral AI Inc - Warrants

0.8100 USD 0.0600 (8.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDAIW ha avuto una variazione del 8.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7235 e ad un massimo di 0.8598.

Segui le dinamiche di Spectral AI Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDAIW News

Intervallo Giornaliero
0.7235 0.8598
Intervallo Annuale
0.0902 1.0000
Chiusura Precedente
0.7500
Apertura
0.8000
Bid
0.8100
Ask
0.8130
Minimo
0.7235
Massimo
0.8598
Volume
57
Variazione giornaliera
8.00%
Variazione Mensile
35.25%
Variazione Semestrale
211.54%
Variazione Annuale
523.08%
21 settembre, domenica