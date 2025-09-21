FiyatlarBölümler
Dövizler / MAYS
MAYS: J. W. Mays Inc

38.00 USD 0.60 (1.60%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MAYS fiyatı bugün 1.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.00 ve Yüksek fiyatı olarak 38.00 aralığında işlem gördü.

J. W. Mays Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.00 38.00
Yıllık aralık
33.67 45.27
Önceki kapanış
37.40
Açılış
38.00
Satış
38.00
Alış
38.30
Düşük
38.00
Yüksek
38.00
Hacim
1
Günlük değişim
1.60%
Aylık değişim
-1.30%
6 aylık değişim
0.00%
Yıllık değişim
-12.70%
21 Eylül, Pazar