MAYS: J. W. Mays Inc

38.00 USD 0.60 (1.60%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAYS hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.00 bis zu einem Hoch von 38.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die J. W. Mays Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
38.00 38.00
Jahresspanne
33.67 45.27
Vorheriger Schlusskurs
37.40
Eröffnung
38.00
Bid
38.00
Ask
38.30
Tief
38.00
Hoch
38.00
Volumen
1
Tagesänderung
1.60%
Monatsänderung
-1.30%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-12.70%
