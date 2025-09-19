Währungen / MAYS
MAYS: J. W. Mays Inc
38.00 USD 0.60 (1.60%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAYS hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.00 bis zu einem Hoch von 38.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die J. W. Mays Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
38.00 38.00
Jahresspanne
33.67 45.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.40
- Eröffnung
- 38.00
- Bid
- 38.00
- Ask
- 38.30
- Tief
- 38.00
- Hoch
- 38.00
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.60%
- Monatsänderung
- -1.30%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -12.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K