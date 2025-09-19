通貨 / MAYS
MAYS: J. W. Mays Inc
38.00 USD 0.60 (1.60%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MAYSの今日の為替レートは、1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり38.00の安値と38.00の高値で取引されました。
J. W. Mays Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
38.00 38.00
1年のレンジ
33.67 45.27
- 以前の終値
- 37.40
- 始値
- 38.00
- 買値
- 38.00
- 買値
- 38.30
- 安値
- 38.00
- 高値
- 38.00
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.60%
- 1ヶ月の変化
- -1.30%
- 6ヶ月の変化
- 0.00%
- 1年の変化
- -12.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K