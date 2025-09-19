クォートセクション
MAYS: J. W. Mays Inc

38.00 USD 0.60 (1.60%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MAYSの今日の為替レートは、1.60%変化しました。日中、通貨は1あたり38.00の安値と38.00の高値で取引されました。

J. W. Mays Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。

  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
38.00 38.00
1年のレンジ
33.67 45.27
以前の終値
37.40
始値
38.00
買値
38.00
買値
38.30
安値
38.00
高値
38.00
出来高
1
1日の変化
1.60%
1ヶ月の変化
-1.30%
6ヶ月の変化
0.00%
1年の変化
-12.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K