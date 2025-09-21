Valute / MAYS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MAYS: J. W. Mays Inc
38.00 USD 0.60 (1.60%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAYS ha avuto una variazione del 1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.00 e ad un massimo di 38.00.
Segui le dinamiche di J. W. Mays Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
38.00 38.00
Intervallo Annuale
33.67 45.27
- Chiusura Precedente
- 37.40
- Apertura
- 38.00
- Bid
- 38.00
- Ask
- 38.30
- Minimo
- 38.00
- Massimo
- 38.00
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.60%
- Variazione Mensile
- -1.30%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -12.70%
21 settembre, domenica