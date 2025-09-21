QuotazioniSezioni
MAYS: J. W. Mays Inc

38.00 USD 0.60 (1.60%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MAYS ha avuto una variazione del 1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.00 e ad un massimo di 38.00.

Segui le dinamiche di J. W. Mays Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.00 38.00
Intervallo Annuale
33.67 45.27
Chiusura Precedente
37.40
Apertura
38.00
Bid
38.00
Ask
38.30
Minimo
38.00
Massimo
38.00
Volume
1
Variazione giornaliera
1.60%
Variazione Mensile
-1.30%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
-12.70%
21 settembre, domenica