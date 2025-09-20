시세섹션
통화 / MAYS
주식로 돌아가기

MAYS: J. W. Mays Inc

38.00 USD 0.60 (1.60%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MAYS 환율이 오늘 1.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.00이고 고가는 38.00이었습니다.

J. W. Mays Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
38.00 38.00
년간 변동
33.67 45.27
이전 종가
37.40
시가
38.00
Bid
38.00
Ask
38.30
저가
38.00
고가
38.00
볼륨
1
일일 변동
1.60%
월 변동
-1.30%
6개월 변동
0.00%
년간 변동율
-12.70%
20 9월, 토요일