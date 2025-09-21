FiyatlarBölümler
Dövizler / LNZAW
LNZAW: LanzaTech Global Inc - Warrant

0.0210 USD 0.0040 (16.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LNZAW fiyatı bugün -16.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0199 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0212 aralığında işlem gördü.

LanzaTech Global Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0199 0.0212
Yıllık aralık
0.0122 0.3898
Önceki kapanış
0.0250
Açılış
0.0212
Satış
0.0210
Alış
0.0240
Düşük
0.0199
Yüksek
0.0212
Hacim
44
Günlük değişim
-16.00%
Aylık değişim
-2.78%
6 aylık değişim
-58.00%
Yıllık değişim
-86.00%
21 Eylül, Pazar