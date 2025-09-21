QuotazioniSezioni
LNZAW: LanzaTech Global Inc - Warrant

0.0210 USD 0.0040 (16.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LNZAW ha avuto una variazione del -16.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0199 e ad un massimo di 0.0212.

Segui le dinamiche di LanzaTech Global Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0199 0.0212
Intervallo Annuale
0.0122 0.3898
Chiusura Precedente
0.0250
Apertura
0.0212
Bid
0.0210
Ask
0.0240
Minimo
0.0199
Massimo
0.0212
Volume
44
Variazione giornaliera
-16.00%
Variazione Mensile
-2.78%
Variazione Semestrale
-58.00%
Variazione Annuale
-86.00%
21 settembre, domenica