Valute / LNZAW
LNZAW: LanzaTech Global Inc - Warrant
0.0210 USD 0.0040 (16.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LNZAW ha avuto una variazione del -16.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0199 e ad un massimo di 0.0212.
Segui le dinamiche di LanzaTech Global Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0199 0.0212
Intervallo Annuale
0.0122 0.3898
- Chiusura Precedente
- 0.0250
- Apertura
- 0.0212
- Bid
- 0.0210
- Ask
- 0.0240
- Minimo
- 0.0199
- Massimo
- 0.0212
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- -16.00%
- Variazione Mensile
- -2.78%
- Variazione Semestrale
- -58.00%
- Variazione Annuale
- -86.00%
21 settembre, domenica