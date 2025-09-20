Devises / LNZAW
LNZAW: LanzaTech Global Inc - Warrant
0.0210 USD 0.0040 (16.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LNZAW a changé de -16.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0199 et à un maximum de 0.0212.
Suivez la dynamique LanzaTech Global Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
0.0199 0.0212
Range Annuel
0.0122 0.3898
- Clôture Précédente
- 0.0250
- Ouverture
- 0.0212
- Bid
- 0.0210
- Ask
- 0.0240
- Plus Bas
- 0.0199
- Plus Haut
- 0.0212
- Volume
- 44
- Changement quotidien
- -16.00%
- Changement Mensuel
- -2.78%
- Changement à 6 Mois
- -58.00%
- Changement Annuel
- -86.00%
20 septembre, samedi