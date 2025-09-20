CotationsSections
LNZAW: LanzaTech Global Inc - Warrant

0.0210 USD 0.0040 (16.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LNZAW a changé de -16.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0199 et à un maximum de 0.0212.

Suivez la dynamique LanzaTech Global Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0199 0.0212
Range Annuel
0.0122 0.3898
Clôture Précédente
0.0250
Ouverture
0.0212
Bid
0.0210
Ask
0.0240
Plus Bas
0.0199
Plus Haut
0.0212
Volume
44
Changement quotidien
-16.00%
Changement Mensuel
-2.78%
Changement à 6 Mois
-58.00%
Changement Annuel
-86.00%
20 septembre, samedi