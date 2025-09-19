Währungen / LNZAW
LNZAW: LanzaTech Global Inc - Warrant
0.0200 USD 0.0050 (20.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNZAW hat sich für heute um -20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0199 bis zu einem Hoch von 0.0212 gehandelt.
Verfolgen Sie die LanzaTech Global Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0199 0.0212
Jahresspanne
0.0122 0.3898
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0250
- Eröffnung
- 0.0212
- Bid
- 0.0200
- Ask
- 0.0230
- Tief
- 0.0199
- Hoch
- 0.0212
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -20.00%
- Monatsänderung
- -7.41%
- 6-Monatsänderung
- -60.00%
- Jahresänderung
- -86.67%
