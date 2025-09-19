KurseKategorien
Währungen / LNZAW
LNZAW: LanzaTech Global Inc - Warrant

0.0200 USD 0.0050 (20.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNZAW hat sich für heute um -20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0199 bis zu einem Hoch von 0.0212 gehandelt.

Verfolgen Sie die LanzaTech Global Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0199 0.0212
Jahresspanne
0.0122 0.3898
Vorheriger Schlusskurs
0.0250
Eröffnung
0.0212
Bid
0.0200
Ask
0.0230
Tief
0.0199
Hoch
0.0212
Volumen
29
Tagesänderung
-20.00%
Monatsänderung
-7.41%
6-Monatsänderung
-60.00%
Jahresänderung
-86.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K