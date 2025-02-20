Dövizler / LILAK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LILAK: Liberty Latin America Ltd - Class C
8.08 USD 0.20 (2.42%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LILAK fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.05 ve Yüksek fiyatı olarak 8.30 aralığında işlem gördü.
Liberty Latin America Ltd - Class C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LILAK haberleri
- BIST pay endekslerinde 2025 yılının son çeyrek dönemine ilişkin değişiklikler belirlendi
- Liberty Latin America: Puerto Rico Carve-Out Not A Needle Mover (LILA)
- Liberty Latin America Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LILA)
- Liberty Latin America Ltd. (LILA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Liberty Latin America C earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Liberty Latin America’s Puerto Rico GM to retire, interim replacement named
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q4 2024 Commentary (undefined:DSCPX)
- Liberty Latin America: WiFi Optimization, Video Enhancements Likely Stock Price Drivers
- Fidelity Select Communication Services Portfolio Q4 2024 Review (MUTF:FBMPX)
- Liberty Latin America Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LILA)
Günlük aralık
8.05 8.30
Yıllık aralık
4.24 10.65
- Önceki kapanış
- 8.28
- Açılış
- 8.30
- Satış
- 8.08
- Alış
- 8.38
- Düşük
- 8.05
- Yüksek
- 8.30
- Hacim
- 3.010 K
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -0.86%
- 6 aylık değişim
- 29.28%
- Yıllık değişim
- -15.04%
21 Eylül, Pazar