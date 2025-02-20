通貨 / LILAK
LILAK: Liberty Latin America Ltd - Class C
8.28 USD 0.25 (3.11%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LILAKの今日の為替レートは、3.11%変化しました。日中、通貨は1あたり8.01の安値と8.30の高値で取引されました。
Liberty Latin America Ltd - Class Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.01 8.30
1年のレンジ
4.24 10.65
- 以前の終値
- 8.03
- 始値
- 8.14
- 買値
- 8.28
- 買値
- 8.58
- 安値
- 8.01
- 高値
- 8.30
- 出来高
- 1.378 K
- 1日の変化
- 3.11%
- 1ヶ月の変化
- 1.60%
- 6ヶ月の変化
- 32.48%
- 1年の変化
- -12.93%
