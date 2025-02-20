Währungen / LILAK
LILAK: Liberty Latin America Ltd - Class C
8.28 USD 0.25 (3.11%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LILAK hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.01 bis zu einem Hoch von 8.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Latin America Ltd - Class C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
8.01 8.30
Jahresspanne
4.24 10.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.03
- Eröffnung
- 8.14
- Bid
- 8.28
- Ask
- 8.58
- Tief
- 8.01
- Hoch
- 8.30
- Volumen
- 1.378 K
- Tagesänderung
- 3.11%
- Monatsänderung
- 1.60%
- 6-Monatsänderung
- 32.48%
- Jahresänderung
- -12.93%
