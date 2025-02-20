Valute / LILAK
LILAK: Liberty Latin America Ltd - Class C
8.08 USD 0.20 (2.42%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LILAK ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.05 e ad un massimo di 8.30.
Segui le dinamiche di Liberty Latin America Ltd - Class C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.05 8.30
Intervallo Annuale
4.24 10.65
- Chiusura Precedente
- 8.28
- Apertura
- 8.30
- Bid
- 8.08
- Ask
- 8.38
- Minimo
- 8.05
- Massimo
- 8.30
- Volume
- 3.010 K
- Variazione giornaliera
- -2.42%
- Variazione Mensile
- -0.86%
- Variazione Semestrale
- 29.28%
- Variazione Annuale
- -15.04%
20 settembre, sabato