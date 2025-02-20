Валюты / LILAK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LILAK: Liberty Latin America Ltd - Class C
7.90 USD 0.16 (2.07%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LILAK за сегодня изменился на 2.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.57, а максимальная — 7.92.
Следите за динамикой Liberty Latin America Ltd - Class C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LILAK
- Liberty Latin America: Puerto Rico Carve-Out Not A Needle Mover (LILA)
- Liberty Latin America Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LILA)
- Liberty Latin America Ltd. (LILA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Liberty Latin America C earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Liberty Latin America’s Puerto Rico GM to retire, interim replacement named
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q4 2024 Commentary (undefined:DSCPX)
- Liberty Latin America: WiFi Optimization, Video Enhancements Likely Stock Price Drivers
- Fidelity Select Communication Services Portfolio Q4 2024 Review (MUTF:FBMPX)
- Liberty Latin America Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LILA)
Дневной диапазон
7.57 7.92
Годовой диапазон
4.24 10.65
- Предыдущее закрытие
- 7.74
- Open
- 7.71
- Bid
- 7.90
- Ask
- 8.20
- Low
- 7.57
- High
- 7.92
- Объем
- 1.809 K
- Дневное изменение
- 2.07%
- Месячное изменение
- -3.07%
- 6-месячное изменение
- 26.40%
- Годовое изменение
- -16.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.