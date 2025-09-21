FiyatlarBölümler
Dövizler / LIF
LIF

102.92 USD 0.16 (0.16%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LIF fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.51 ve Yüksek fiyatı olarak 107.23 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
102.51 107.23
Yıllık aralık
29.62 107.23
Önceki kapanış
103.08
Açılış
105.25
Satış
102.92
Alış
103.22
Düşük
102.51
Yüksek
107.23
Hacim
4.295 K
Günlük değişim
-0.16%
Aylık değişim
19.02%
6 aylık değişim
171.13%
Yıllık değişim
160.62%
21 Eylül, Pazar