KurseKategorien
Währungen / LIF
Zurück zum Aktien

LIF

103.08 USD 3.08 (3.08%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LIF hat sich für heute um 3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.52 bis zu einem Hoch von 103.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
100.52 103.67
Jahresspanne
29.62 103.67
Vorheriger Schlusskurs
100.00
Eröffnung
100.77
Bid
103.08
Ask
103.38
Tief
100.52
Hoch
103.67
Volumen
2.377 K
Tagesänderung
3.08%
Monatsänderung
19.21%
6-Monatsänderung
171.55%
Jahresänderung
161.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K