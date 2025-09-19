Währungen / LIF
LIF
103.08 USD 3.08 (3.08%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIF hat sich für heute um 3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.52 bis zu einem Hoch von 103.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
100.52 103.67
Jahresspanne
29.62 103.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.00
- Eröffnung
- 100.77
- Bid
- 103.08
- Ask
- 103.38
- Tief
- 100.52
- Hoch
- 103.67
- Volumen
- 2.377 K
- Tagesänderung
- 3.08%
- Monatsänderung
- 19.21%
- 6-Monatsänderung
- 171.55%
- Jahresänderung
- 161.03%
