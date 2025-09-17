Валюты / LIF
LIF
100.17 USD 2.32 (2.26%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIF за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.29, а максимальная — 102.99.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
99.29 102.99
Годовой диапазон
29.62 103.65
- Предыдущее закрытие
- 102.49
- Open
- 102.51
- Bid
- 100.17
- Ask
- 100.47
- Low
- 99.29
- High
- 102.99
- Объем
- 1.718 K
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- 15.84%
- 6-месячное изменение
- 163.88%
- Годовое изменение
- 153.66%
