LIF
102.92 USD 0.16 (0.16%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LIF ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.51 e ad un massimo di 107.23.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
102.51 107.23
Intervallo Annuale
29.62 107.23
- Chiusura Precedente
- 103.08
- Apertura
- 105.25
- Bid
- 102.92
- Ask
- 103.22
- Minimo
- 102.51
- Massimo
- 107.23
- Volume
- 4.295 K
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 19.02%
- Variazione Semestrale
- 171.13%
- Variazione Annuale
- 160.62%
20 settembre, sabato