LIDRW: AEye Inc - Warrant
0.1633 USD 0.0143 (8.05%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LIDRW fiyatı bugün -8.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1510 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1800 aralığında işlem gördü.
AEye Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.1510 0.1800
Yıllık aralık
0.0060 0.5800
- Önceki kapanış
- 0.1776
- Açılış
- 0.1757
- Satış
- 0.1633
- Alış
- 0.1663
- Düşük
- 0.1510
- Yüksek
- 0.1800
- Hacim
- 52
- Günlük değişim
- -8.05%
- Aylık değişim
- -4.00%
- 6 aylık değişim
- 172.62%
- Yıllık değişim
- 2412.31%
21 Eylül, Pazar