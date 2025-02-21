CotationsSections
Devises / LIDRW
Retour à Actions

LIDRW: AEye Inc - Warrant

0.1633 USD 0.0143 (8.05%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LIDRW a changé de -8.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1510 et à un maximum de 0.1800.

Suivez la dynamique AEye Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LIDRW Nouvelles

Range quotidien
0.1510 0.1800
Range Annuel
0.0060 0.5800
Clôture Précédente
0.1776
Ouverture
0.1757
Bid
0.1633
Ask
0.1663
Plus Bas
0.1510
Plus Haut
0.1800
Volume
52
Changement quotidien
-8.05%
Changement Mensuel
-4.00%
Changement à 6 Mois
172.62%
Changement Annuel
2412.31%
20 septembre, samedi