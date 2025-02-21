Währungen / LIDRW
LIDRW: AEye Inc - Warrant
0.1690 USD 0.0086 (4.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIDRW hat sich für heute um -4.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1510 bis zu einem Hoch von 0.1798 gehandelt.
Verfolgen Sie die AEye Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.1510 0.1798
Jahresspanne
0.0060 0.5800
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1776
- Eröffnung
- 0.1757
- Bid
- 0.1690
- Ask
- 0.1720
- Tief
- 0.1510
- Hoch
- 0.1798
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -4.84%
- Monatsänderung
- -0.65%
- 6-Monatsänderung
- 182.14%
- Jahresänderung
- 2500.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K