KurseKategorien
Währungen / LIDRW
Zurück zum Aktien

LIDRW: AEye Inc - Warrant

0.1690 USD 0.0086 (4.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LIDRW hat sich für heute um -4.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1510 bis zu einem Hoch von 0.1798 gehandelt.

Verfolgen Sie die AEye Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LIDRW News

Tagesspanne
0.1510 0.1798
Jahresspanne
0.0060 0.5800
Vorheriger Schlusskurs
0.1776
Eröffnung
0.1757
Bid
0.1690
Ask
0.1720
Tief
0.1510
Hoch
0.1798
Volumen
40
Tagesänderung
-4.84%
Monatsänderung
-0.65%
6-Monatsänderung
182.14%
Jahresänderung
2500.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K