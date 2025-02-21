КотировкиРазделы
LIDRW
LIDRW: AEye Inc - Warrant

0.1788 USD 0.0037 (2.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LIDRW за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1700, а максимальная — 0.1789.

Следите за динамикой AEye Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.1700 0.1789
Годовой диапазон
0.0060 0.5800
Предыдущее закрытие
0.1751
Open
0.1700
Bid
0.1788
Ask
0.1818
Low
0.1700
High
0.1789
Объем
30
Дневное изменение
2.11%
Месячное изменение
5.11%
6-месячное изменение
198.50%
Годовое изменение
2650.77%
