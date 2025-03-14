FiyatlarBölümler
Dövizler / LGCB
LGCB: Linkage Global Inc

2.52 USD 0.02 (0.80%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LGCB fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.51 ve Yüksek fiyatı olarak 2.52 aralığında işlem gördü.

Linkage Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.51 2.52
Yıllık aralık
0.12 2.77
Önceki kapanış
2.50
Açılış
2.51
Satış
2.52
Alış
2.82
Düşük
2.51
Yüksek
2.52
Hacim
3
Günlük değişim
0.80%
Aylık değişim
13.51%
6 aylık değişim
1475.00%
Yıllık değişim
546.15%
21 Eylül, Pazar