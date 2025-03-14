Dövizler / LGCB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LGCB: Linkage Global Inc
2.52 USD 0.02 (0.80%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LGCB fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.51 ve Yüksek fiyatı olarak 2.52 aralığında işlem gördü.
Linkage Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCB haberleri
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Günlük aralık
2.51 2.52
Yıllık aralık
0.12 2.77
- Önceki kapanış
- 2.50
- Açılış
- 2.51
- Satış
- 2.52
- Alış
- 2.82
- Düşük
- 2.51
- Yüksek
- 2.52
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.80%
- Aylık değişim
- 13.51%
- 6 aylık değişim
- 1475.00%
- Yıllık değişim
- 546.15%
21 Eylül, Pazar