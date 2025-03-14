Currencies / LGCB
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
LGCB: Linkage Global Inc
2.54 USD 0.04 (1.60%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
LGCB exchange rate has changed by 1.60% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 2.54 and at a high of 2.54.
Follow Linkage Global Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCB News
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Daily Range
2.54 2.54
Year Range
0.12 2.77
- Previous Close
- 2.50
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Low
- 2.54
- High
- 2.54
- Volume
- 3
- Daily Change
- 1.60%
- Month Change
- 14.41%
- 6 Months Change
- 1487.50%
- Year Change
- 551.28%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev