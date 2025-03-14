通貨 / LGCB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LGCB: Linkage Global Inc
2.50 USD 0.02 (0.79%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LGCBの今日の為替レートは、-0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり2.50の安値と2.57の高値で取引されました。
Linkage Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCB News
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
1日のレンジ
2.50 2.57
1年のレンジ
0.12 2.77
- 以前の終値
- 2.52
- 始値
- 2.50
- 買値
- 2.50
- 買値
- 2.80
- 安値
- 2.50
- 高値
- 2.57
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.79%
- 1ヶ月の変化
- 12.61%
- 6ヶ月の変化
- 1462.50%
- 1年の変化
- 541.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K