QuotazioniSezioni
Valute / LGCB
Tornare a Azioni

LGCB: Linkage Global Inc

2.52 USD 0.02 (0.80%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LGCB ha avuto una variazione del 0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.51 e ad un massimo di 2.52.

Segui le dinamiche di Linkage Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LGCB News

Intervallo Giornaliero
2.51 2.52
Intervallo Annuale
0.12 2.77
Chiusura Precedente
2.50
Apertura
2.51
Bid
2.52
Ask
2.82
Minimo
2.51
Massimo
2.52
Volume
3
Variazione giornaliera
0.80%
Variazione Mensile
13.51%
Variazione Semestrale
1475.00%
Variazione Annuale
546.15%
21 settembre, domenica