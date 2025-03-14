Valute / LGCB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LGCB: Linkage Global Inc
2.52 USD 0.02 (0.80%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LGCB ha avuto una variazione del 0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.51 e ad un massimo di 2.52.
Segui le dinamiche di Linkage Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LGCB News
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Intervallo Giornaliero
2.51 2.52
Intervallo Annuale
0.12 2.77
- Chiusura Precedente
- 2.50
- Apertura
- 2.51
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Minimo
- 2.51
- Massimo
- 2.52
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.80%
- Variazione Mensile
- 13.51%
- Variazione Semestrale
- 1475.00%
- Variazione Annuale
- 546.15%
21 settembre, domenica