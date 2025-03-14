货币 / LGCB
LGCB: Linkage Global Inc
2.52 USD 0.02 (0.79%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LGCB汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点2.45和高点2.76进行交易。
关注Linkage Global Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LGCB新闻
- Legence files for proposed Nasdaq IPO
- Why ServiceNow Shares Are Trading Higher By 9%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alpha Cognition (NASDAQ:ACOG), Acacia Research (NASDAQ:ACTG)
- Why Precision BioSciences Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aspira Womens Health (NASDAQ:AWH), Aclarion (NASDAQ:ACON)
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
日范围
2.45 2.76
年范围
0.12 2.77
- 前一天收盘价
- 2.54
- 开盘价
- 2.48
- 卖价
- 2.52
- 买价
- 2.82
- 最低价
- 2.45
- 最高价
- 2.76
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- 13.51%
- 6个月变化
- 1475.00%
- 年变化
- 546.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值