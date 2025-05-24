LCG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Sterling Capital Focus Equity ETF hisse senedi 32.77 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.77 - 32.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.22 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. LCG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Sterling Capital Focus Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Sterling Capital Focus Equity ETF hisse senedi şu anda 32.77 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 15.18% ve USD değerlerini izler. LCG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

LCG hisse senedi nasıl alınır? Sterling Capital Focus Equity ETF hisselerini şu anki 32.77 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.77 ve Ask 33.07 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte LCG fiyat hareketlerini takip edin.

LCG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Sterling Capital Focus Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.23 - 33.70 ve mevcut fiyatı 32.77 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 32.77 veya Ask 33.07 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.64% ve 6 aylık değişim oranı 14.34% değerlerini karşılaştırır. LCG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Sterling Capital Focus Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Sterling Capital Focus Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 33.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.23 - 33.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.22 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Sterling Capital Focus Equity ETF performansını takip edin.

Sterling Capital Focus Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.23 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.77 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.23 - 33.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki LCG fiyat hareketlerini izleyin.