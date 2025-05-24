クォートセクション
通貨 / LCG
LCG: Sterling Capital Focus Equity ETF

32.77 USD 0.55 (1.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LCGの今日の為替レートは、1.71%変化しました。日中、通貨は1あたり32.77の安値と32.77の高値で取引されました。

Sterling Capital Focus Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

LCG株の現在の価格は？

Sterling Capital Focus Equity ETFの株価は本日32.77です。32.77 - 32.77内で取引され、前日の終値は32.22、取引量は1に達しました。LCGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Sterling Capital Focus Equity ETFの株は配当を出しますか？

Sterling Capital Focus Equity ETFの現在の価格は32.77です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.18%やUSDにも注目します。LCGの動きはライブチャートで確認できます。

LCG株を買う方法は？

Sterling Capital Focus Equity ETFの株は現在32.77で購入可能です。注文は通常32.77または33.07付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。LCGの最新情報はライブチャートで確認できます。

LCG株に投資する方法は？

Sterling Capital Focus Equity ETFへの投資では、年間の値幅24.23 - 33.70と現在の32.77を考慮します。注文は多くの場合32.77や33.07で行われる前に、0.64%や14.34%と比較されます。LCGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Sterling Capital Focus Equity ETFの株の最高値は？

Sterling Capital Focus Equity ETFの過去1年の最高値は33.70でした。24.23 - 33.70内で株価は大きく変動し、32.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Sterling Capital Focus Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Sterling Capital Focus Equity ETFの株の最低値は？

Sterling Capital Focus Equity ETF(LCG)の年間最安値は24.23でした。現在の32.77や24.23 - 33.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LCGの動きはライブチャートで確認できます。

LCGの株式分割はいつ行われましたか？

Sterling Capital Focus Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.22、15.18%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.77 32.77
1年のレンジ
24.23 33.70
以前の終値
32.22
始値
32.77
買値
32.77
買値
33.07
安値
32.77
高値
32.77
出来高
1
1日の変化
1.71%
1ヶ月の変化
0.64%
6ヶ月の変化
14.34%
1年の変化
15.18%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.276 M
-0.763 M