LCG: Sterling Capital Focus Equity ETF
A taxa do LCG para hoje mudou para 1.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.77 e o mais alto foi 32.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Sterling Capital Focus Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LCG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de LCG hoje?
Hoje Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) está avaliado em 32.77. O instrumento é negociado dentro de 32.77 - 32.77, o fechamento de ontem foi 32.22, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de LCG em tempo real.
As ações de Sterling Capital Focus Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Sterling Capital Focus Equity ETF está avaliado em 32.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.18% e USD. Monitore os movimentos de LCG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de LCG?
Você pode comprar ações de Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) pelo preço atual 32.77. Ordens geralmente são executadas perto de 32.77 ou 33.07, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de LCG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de LCG?
Investir em Sterling Capital Focus Equity ETF envolve considerar a faixa anual 24.23 - 33.70 e o preço atual 32.77. Muitos comparam 0.64% e 14.34% antes de enviar ordens em 32.77 ou 33.07. Estude as mudanças diárias de preço de LCG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Sterling Capital Focus Equity ETF?
O maior preço de Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) no último ano foi 33.70. As ações oscilaram bastante dentro de 24.23 - 33.70, e a comparação com 32.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sterling Capital Focus Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Sterling Capital Focus Equity ETF?
O menor preço de Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) no ano foi 24.23. A comparação com o preço atual 32.77 e 24.23 - 33.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de LCG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de LCG?
No passado Sterling Capital Focus Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.22 e 15.18% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.22
- Open
- 32.77
- Bid
- 32.77
- Ask
- 33.07
- Low
- 32.77
- High
- 32.77
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.71%
- Mudança mensal
- 0.64%
- Mudança de 6 meses
- 14.34%
- Mudança anual
- 15.18%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.