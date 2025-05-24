- Übersicht
LCG: Sterling Capital Focus Equity ETF
Der Wechselkurs von LCG hat sich für heute um 1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.77 bis zu einem Hoch von 32.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sterling Capital Focus Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LCG heute?
Die Aktie von Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) notiert heute bei 32.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.77 - 32.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.22 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von LCG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LCG Dividenden?
Sterling Capital Focus Equity ETF wird derzeit mit 32.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LCG zu verfolgen.
Wie kaufe ich LCG-Aktien?
Sie können Aktien von Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) zum aktuellen Kurs von 32.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.77 oder 33.07 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LCG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LCG-Aktien?
Bei einer Investition in Sterling Capital Focus Equity ETF müssen die jährliche Spanne 24.23 - 33.70 und der aktuelle Kurs 32.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.64% und 14.34%, bevor sie Orders zu 32.77 oder 33.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LCG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Sterling Capital Focus Equity ETF?
Der höchste Kurs von Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) im vergangenen Jahr lag bei 33.70. Innerhalb von 24.23 - 33.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Sterling Capital Focus Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Sterling Capital Focus Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) im Laufe des Jahres betrug 24.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.77 und der Spanne 24.23 - 33.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LCG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LCG statt?
Sterling Capital Focus Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.22 und 15.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.22
- Eröffnung
- 32.77
- Bid
- 32.77
- Ask
- 33.07
- Tief
- 32.77
- Hoch
- 32.77
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.71%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- 14.34%
- Jahresänderung
- 15.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.2%
- Vorh
- 0.6%
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.7%
- Akt
-
- Erw
- -0.3%
- Vorh
- 0.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 4.8
- Vorh
- 23.2
- Akt
-
- Erw
- 8.3
- Vorh
- 5.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
- Akt
-
- Erw
- 0.0%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.3%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -2.689 M
- Vorh
- 3.715 M
- Akt
-
- Erw
- -0.276 M
- Vorh
- -0.763 M