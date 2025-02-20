Dövizler / LANDP
LANDP: Gladstone Land Corporation - 6.00% Series C Cumulative Redeemab
19.88 USD 0.14 (0.71%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LANDP fiyatı bugün 0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.58 ve Yüksek fiyatı olarak 19.93 aralığında işlem gördü.
Gladstone Land Corporation - 6.00% Series C Cumulative Redeemab hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.58 19.93
Yıllık aralık
18.21 22.45
- Önceki kapanış
- 19.74
- Açılış
- 19.74
- Satış
- 19.88
- Alış
- 20.18
- Düşük
- 19.58
- Yüksek
- 19.93
- Hacim
- 87
- Günlük değişim
- 0.71%
- Aylık değişim
- 3.22%
- 6 aylık değişim
- -1.92%
- Yıllık değişim
- -8.81%
21 Eylül, Pazar