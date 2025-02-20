QuotazioniSezioni
Valute / LANDP
Tornare a Azioni

LANDP: Gladstone Land Corporation - 6.00% Series C Cumulative Redeemab

19.88 USD 0.14 (0.71%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LANDP ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.58 e ad un massimo di 19.93.

Segui le dinamiche di Gladstone Land Corporation - 6.00% Series C Cumulative Redeemab. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LANDP News

Intervallo Giornaliero
19.58 19.93
Intervallo Annuale
18.21 22.45
Chiusura Precedente
19.74
Apertura
19.74
Bid
19.88
Ask
20.18
Minimo
19.58
Massimo
19.93
Volume
87
Variazione giornaliera
0.71%
Variazione Mensile
3.22%
Variazione Semestrale
-1.92%
Variazione Annuale
-8.81%
20 settembre, sabato