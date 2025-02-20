Divisas / LANDP
LANDP: Gladstone Land Corporation - 6.00% Series C Cumulative Redeemab
20.04 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LANDP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.01, mientras que el máximo ha alcanzado 20.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Land Corporation - 6.00% Series C Cumulative Redeemab. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
20.01 20.19
Rango anual
18.21 22.45
- Cierres anteriores
- 20.04
- Open
- 20.13
- Bid
- 20.04
- Ask
- 20.34
- Low
- 20.01
- High
- 20.19
- Volumen
- 31
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 4.05%
- Cambio a 6 meses
- -1.13%
- Cambio anual
- -8.07%
