FiyatlarBölümler
Dövizler / KTTAW
Geri dön - Hisse senetleri

KTTAW: Pasithea Therapeutics Corp - Warrant

0.0157 USD 0.0021 (15.44%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KTTAW fiyatı bugün 15.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0157 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0157 aralığında işlem gördü.

Pasithea Therapeutics Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0157 0.0157
Yıllık aralık
0.0134 0.0899
Önceki kapanış
0.0136
Açılış
0.0157
Satış
0.0157
Alış
0.0187
Düşük
0.0157
Yüksek
0.0157
Hacim
1
Günlük değişim
15.44%
Aylık değişim
-4.85%
6 aylık değişim
-47.49%
Yıllık değişim
-60.35%
21 Eylül, Pazar