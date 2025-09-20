CotationsSections
KTTAW: Pasithea Therapeutics Corp - Warrant

0.0157 USD 0.0021 (15.44%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KTTAW a changé de 15.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0157 et à un maximum de 0.0157.

Suivez la dynamique Pasithea Therapeutics Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0157 0.0157
Range Annuel
0.0134 0.0899
Clôture Précédente
0.0136
Ouverture
0.0157
Bid
0.0157
Ask
0.0187
Plus Bas
0.0157
Plus Haut
0.0157
Volume
1
Changement quotidien
15.44%
Changement Mensuel
-4.85%
Changement à 6 Mois
-47.49%
Changement Annuel
-60.35%
20 septembre, samedi