통화 / KTTAW
KTTAW: Pasithea Therapeutics Corp - Warrant
0.0157 USD 0.0021 (15.44%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KTTAW 환율이 오늘 15.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0157이고 고가는 0.0157이었습니다.
Pasithea Therapeutics Corp - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
0.0157 0.0157
년간 변동
0.0134 0.0899
- 이전 종가
- 0.0136
- 시가
- 0.0157
- Bid
- 0.0157
- Ask
- 0.0187
- 저가
- 0.0157
- 고가
- 0.0157
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 15.44%
- 월 변동
- -4.85%
- 6개월 변동
- -47.49%
- 년간 변동율
- -60.35%
20 9월, 토요일