KTTAW: Pasithea Therapeutics Corp - Warrant

0.0157 USD 0.0021 (15.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KTTAW hat sich für heute um 15.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0157 bis zu einem Hoch von 0.0157 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pasithea Therapeutics Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0157 0.0157
Jahresspanne
0.0134 0.0899
Vorheriger Schlusskurs
0.0136
Eröffnung
0.0157
Bid
0.0157
Ask
0.0187
Tief
0.0157
Hoch
0.0157
Volumen
1
Tagesänderung
15.44%
Monatsänderung
-4.85%
6-Monatsänderung
-47.49%
Jahresänderung
-60.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K