Valute / KTTAW
KTTAW: Pasithea Therapeutics Corp - Warrant
0.0157 USD 0.0021 (15.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KTTAW ha avuto una variazione del 15.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0157 e ad un massimo di 0.0157.
Segui le dinamiche di Pasithea Therapeutics Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0157 0.0157
Intervallo Annuale
0.0134 0.0899
- Chiusura Precedente
- 0.0136
- Apertura
- 0.0157
- Bid
- 0.0157
- Ask
- 0.0187
- Minimo
- 0.0157
- Massimo
- 0.0157
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 15.44%
- Variazione Mensile
- -4.85%
- Variazione Semestrale
- -47.49%
- Variazione Annuale
- -60.35%
21 settembre, domenica