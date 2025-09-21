FiyatlarBölümler
Dövizler / KRMN
Geri dön - Hisse senetleri

KRMN

66.08 USD 0.63 (0.96%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KRMN fiyatı bugün 0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.13 ve Yüksek fiyatı olarak 66.57 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
65.13 66.57
Yıllık aralık
25.02 66.57
Önceki kapanış
65.45
Açılış
66.29
Satış
66.08
Alış
66.38
Düşük
65.13
Yüksek
66.57
Hacim
2.685 K
Günlük değişim
0.96%
Aylık değişim
26.35%
6 aylık değişim
100.24%
Yıllık değişim
118.81%
21 Eylül, Pazar