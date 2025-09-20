CotationsSections
Devises / KRMN
Retour à Actions

KRMN

66.08 USD 0.63 (0.96%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KRMN a changé de 0.96% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.13 et à un maximum de 66.57.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
65.13 66.57
Range Annuel
25.02 66.57
Clôture Précédente
65.45
Ouverture
66.29
Bid
66.08
Ask
66.38
Plus Bas
65.13
Plus Haut
66.57
Volume
2.685 K
Changement quotidien
0.96%
Changement Mensuel
26.35%
Changement à 6 Mois
100.24%
Changement Annuel
118.81%
20 septembre, samedi