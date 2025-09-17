Валюты / KRMN
KRMN
64.86 USD 1.09 (1.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KRMN за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.63, а максимальная — 66.24.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.63 66.24
Годовой диапазон
25.02 66.24
- Предыдущее закрытие
- 63.77
- Open
- 64.72
- Bid
- 64.86
- Ask
- 65.16
- Low
- 63.63
- High
- 66.24
- Объем
- 2.698 K
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 24.02%
- 6-месячное изменение
- 96.55%
- Годовое изменение
- 114.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.