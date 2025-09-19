Währungen / KRMN
KRMN
65.45 USD 1.38 (2.15%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KRMN hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.16 bis zu einem Hoch von 66.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
64.16 66.01
Jahresspanne
25.02 66.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.07
- Eröffnung
- 64.37
- Bid
- 65.45
- Ask
- 65.75
- Tief
- 64.16
- Hoch
- 66.01
- Volumen
- 2.144 K
- Tagesänderung
- 2.15%
- Monatsänderung
- 25.14%
- 6-Monatsänderung
- 98.33%
- Jahresänderung
- 116.72%
