KRMN

66.08 USD 0.63 (0.96%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRMN ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.13 e ad un massimo di 66.57.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
65.13 66.57
Intervallo Annuale
25.02 66.57
Chiusura Precedente
65.45
Apertura
66.29
Bid
66.08
Ask
66.38
Minimo
65.13
Massimo
66.57
Volume
2.685 K
Variazione giornaliera
0.96%
Variazione Mensile
26.35%
Variazione Semestrale
100.24%
Variazione Annuale
118.81%
20 settembre, sabato