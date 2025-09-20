Valute / KRMN
KRMN
66.08 USD 0.63 (0.96%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KRMN ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.13 e ad un massimo di 66.57.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
65.13 66.57
Intervallo Annuale
25.02 66.57
- Chiusura Precedente
- 65.45
- Apertura
- 66.29
- Bid
- 66.08
- Ask
- 66.38
- Minimo
- 65.13
- Massimo
- 66.57
- Volume
- 2.685 K
- Variazione giornaliera
- 0.96%
- Variazione Mensile
- 26.35%
- Variazione Semestrale
- 100.24%
- Variazione Annuale
- 118.81%
20 settembre, sabato